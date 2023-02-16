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В футболе вводят белую карточку: что означат, в каких матчах ее показывали судьи?
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Топ-матч в Лиге Европы – «Барса» против «МЮ»! Кто пройдет дальше?
17:29
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За какой клуб вы болеете?
19
17:28
Орлов – об академии Мамаева и Смолова в Дубае: «Спортсмены получаются из хулиганов. А дети богатых родителей не будут хулиганами»
2
16:55
Федерация футбола Испании готова сотрудничать со следствием по делу о выплатах «Барсы» чиновнику судейского комитета
16:33
Текст
В футболе вводят белую карточку: что означат, в каких матчах ее показывали судьи?
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Все новости
12 февраля
16:17
Фото
Роналду выложил фото с дочерью
5
10 февраля
22:29
Роналду оформил покер в ворота третьего вратаря «Аль-Вахды»
1
22:12
Фото
«Химки» подписали защитника «Санта-Клары»
1
11:31
Тренер «Аль-Насра» прокомментировал покер Роналду
2
11:23
Роналду оторвался от Месси по числу покеров за карьеру
5
9 февраля
10:26
Фото
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
1
08:40
«Бенфика» поможет пострадавшим от землетрясения в Турции
1
8 февраля
20:39
Фото
Осимхен установил мировой рекорд, превзойдя достижение Роналду
16
7 февраля
07:59
Фото
Игроки «Аль-Насра» подарили Роналду на 38-летие торт с его фотографией
4
5 февраля
15:55
«Сегодня день рождения короля. Жизнь на планете без тебя потеряла бы яркость». Сестра Роналду поздравила его
1
14:49
Салихамиджич: «Бавария» хотела подписать Канселу четыре года назад»
14:28
Фото
«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с днем рождения
1
4 февраля
00:07
Роналду высказался о первом голе за «Аль-Наср»
3
3 февраля
20:03
Роналду впервые забил за «Аль-Наср». Он сравнял счет на 93-й минуте с пенальти
4
19:45
Захарян объяснил неудачу сборной Португалии на ЧМ-2022
17:37
Боссы «Челси» и «Бенфики» чуть не подрались на переговорах по Энцо. Игрок угрожал португальскому клубу
00:32
В «Бенфике» объяснили, почему отпустили Энцо в «Челси» за 121 миллион
1
2 февраля
21:21
«Челси» отказался от 21-миллионной скидки от «Бенфики» за Энцо Фернандеса
07:24
«Бенфика» – 1-й клуб в истории, продавший 2 игроков более чем за 100 миллионов
2
1 февраля
22:56
«Ажиотаж вокруг Седрика сопоставим с трансфером Роналду». Экс-игрок ЦСКА Гогуа – на просмотре в «Химках»
2
22:47
Фото
Клуб из Португалии арендовал 55-летнего японца, который проводит 38-й сезон в карьере
5
19:30
Энцо трогательно попрощался с «Бенфикой». Его купил «Челси» за 121 миллион
4
08:53
«Барселона» отдала Бельерина «Спортингу». Он отыграл за каталонцев пять матчей
2
08:33
«Челси» купил Энцо Фернандеса, сумма трансфера – 121 миллион
31 января
21:13
«Бенфика» разрешила Энцо пройти медосмотр для «Челси» на случай заключения сделки
18:18
В «Порту» отреагировали на информацию об интересе к Захаряну
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17:36
Переход Энцо Фернандеса в «Челси» сорвался (RTP)
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Энцо Фернандес просит «Бенфику» отпустить его в «Челси» за 120 миллионов
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В футболе вводят белую карточку: что означат, в каких матчах ее показывали судьи?
1
Источник:
Бомбардир
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