Глава департамента судейства РФС: «Российские арбитры сильнее российских футболистов»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сравнил уровень арбитров и футболистов в России.

«Я убежден, что наши судьи лучше, чем наши игроки. У нас не так много топовых российских футболистов. А наша судейская система дала таких арбитров, как Карасeв, Безбородов и так далее.

Наша футбольная система такими результатами похвастаться не может. Да, с появлением ЮФЛ и развитием академий, наверное, будет прорыв. Но если говорить про прошлое – много ли вы назовeте наших топовых футболистов, играющих в Европе?

При этом ресурсы потрачены колоссальные. С помощью лимита для наших футболистов создали прекрасные условия. Игроком в России быть супер», – сказал Каманцев.

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