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    Глава департамента судейства РФС: «Российские арбитры сильнее российских футболистов»

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сравнил уровень арбитров и футболистов в России.

    «Я убежден, что наши судьи лучше, чем наши игроки. У нас не так много топовых российских футболистов. А наша судейская система дала таких арбитров, как Карасeв, Безбородов и так далее.

    Наша футбольная система такими результатами похвастаться не может. Да, с появлением ЮФЛ и развитием академий, наверное, будет прорыв. Но если говорить про прошлое – много ли вы назовeте наших топовых футболистов, играющих в Европе?

    При этом ресурсы потрачены колоссальные. С помощью лимита для наших футболистов создали прекрасные условия. Игроком в России быть супер», – сказал Каманцев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +14355

      playsh 1 час назад

      Про Матюнина с полиграфом забыл упомянуть,чучело...он тоже топ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5417

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      На руках боролись?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17002

      NewLife 2 часа назад

      "Мы сыграли с Талем десять партий —
      В преферанс, в очко и на бильярде.
      Таль сказал: «Такой не подведёт!»"

      В.С. Высоцкий

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