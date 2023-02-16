Врач рассказал о состоянии олимпийского чемпиона Костомарова

Главный врач «Коммунарки» Денис Проценко прокомментировал ход лечения Романа Костомарова.

«Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек.

Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией – отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца.

Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться», – сказал Проценко.

Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

В связи с нарушением функционирования мелких сосудов ему ампутировали кисти и стопы.

Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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