Врач рассказал о состоянии олимпийского чемпиона Костомарова

Главный врач «Коммунарки» Денис Проценко прокомментировал ход лечения Романа Костомарова.
«Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек.
Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией – отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца.
Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться», – сказал Проценко.
- Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- В связи с нарушением функционирования мелких сосудов ему ампутировали кисти и стопы.
- Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: «Аргументы и факты»