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    Врач рассказал о состоянии олимпийского чемпиона Костомарова

    Главный врач «Коммунарки» Денис Проценко прокомментировал ход лечения Романа Костомарова.

    «Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек.

    Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией – отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца.

    Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться», – сказал Проценко.

    • Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • В связи с нарушением функционирования мелких сосудов ему ампутировали кисти и стопы.
    • Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: «Аргументы и факты»

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