«Барсу» могут исключить из Примеры, «Сити» вышел в лидеры АПЛ, Головин лучший во Франции и другие новости

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«Торино» хочет выкупить Миранчука. «Аталанта» просит за него 12 миллионов

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Дзюба не забил команде из ОАЭ за тайм. Игнатьев вышел на замену и сделал дубль, забив пяткой

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Лига чемпионов. «Боруссия» благодаря голу Адейеми обыграла «Челси» (1:0), Жоау Мариу помог «Бенфике» победить «Брюгге» (2:0)

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