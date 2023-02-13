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    Кадыров отреагировал на победу Махачева над Волкановски

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал пост в социальной сети после победы россиянина Ислама Махачева в рамках UFC над австралийцем Алексом Волкановски.

    «Поздравляю с уверенной победой одного из лучших бойцов смешанных единоборств Ислама Махачева!

    Я лично знаком с Исламом. С твердой уверенностью могу сказать, что это очень воспитанный человек с высоким моральным ориентиром.

    Он очень сдержанный и благородный человек, с которым очень интересно общаться. Именно таким должен быть настоящий спортсмен.

    У меня со всеми бойцами теплые, братские отношения, поэтому я искренне радуюсь каждому их успеху и достижению.

    Безусловно, это был зрелищный и захватывающий поединок, победа в котором была в полной мере заслуженной.

    Уверен, Ислам продолжит радовать нас своими успехами в спорте. Брат, ты лучший!», – написал Кадыров.

    • 31-летний Махачев сохранил чемпионский титул UFC, завоеванный в октябре.
    • У Махачева в UFC 13 побед и одно поражение.
    • Ранее тренером Махачева был Хабиб Нурмагомедов, но на бое против Волкановски он отсутствовал.

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    Источник: «Бомбардир»

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