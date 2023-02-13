Кадыров отреагировал на победу Махачева над Волкановски

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал пост в социальной сети после победы россиянина Ислама Махачева в рамках UFC над австралийцем Алексом Волкановски.
«Поздравляю с уверенной победой одного из лучших бойцов смешанных единоборств Ислама Махачева!
Я лично знаком с Исламом. С твердой уверенностью могу сказать, что это очень воспитанный человек с высоким моральным ориентиром.
Он очень сдержанный и благородный человек, с которым очень интересно общаться. Именно таким должен быть настоящий спортсмен.
У меня со всеми бойцами теплые, братские отношения, поэтому я искренне радуюсь каждому их успеху и достижению.
Безусловно, это был зрелищный и захватывающий поединок, победа в котором была в полной мере заслуженной.
Уверен, Ислам продолжит радовать нас своими успехами в спорте. Брат, ты лучший!», – написал Кадыров.
- 31-летний Махачев сохранил чемпионский титул UFC, завоеванный в октябре.
- У Махачева в UFC 13 побед и одно поражение.
- Ранее тренером Махачева был Хабиб Нурмагомедов, но на бое против Волкановски он отсутствовал.
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