Кадыров отреагировал на победу Махачева над Волкановски

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал пост в социальной сети после победы россиянина Ислама Махачева в рамках UFC над австралийцем Алексом Волкановски.

«Поздравляю с уверенной победой одного из лучших бойцов смешанных единоборств Ислама Махачева!

Я лично знаком с Исламом. С твердой уверенностью могу сказать, что это очень воспитанный человек с высоким моральным ориентиром.

Он очень сдержанный и благородный человек, с которым очень интересно общаться. Именно таким должен быть настоящий спортсмен.

У меня со всеми бойцами теплые, братские отношения, поэтому я искренне радуюсь каждому их успеху и достижению.

Безусловно, это был зрелищный и захватывающий поединок, победа в котором была в полной мере заслуженной.

Уверен, Ислам продолжит радовать нас своими успехами в спорте. Брат, ты лучший!», – написал Кадыров.

31-летний Махачев сохранил чемпионский титул UFC, завоеванный в октябре.

У Махачева в UFC 13 побед и одно поражение.

Ранее тренером Махачева был Хабиб Нурмагомедов, но на бое против Волкановски он отсутствовал.

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