Теннисистка Потапова выиграла турнир в Австрии, несмотря на травму

Российская теннисистка Анастасия Потапова выиграла турнир в австрийском Линце. В финале в двух сетах россиянка победила хорватку Петру Мартич.

«Это была тяжелая неделя. Если честно, это неожиданный результат, так как я приехал сюда не в лучшем состоянии. У меня болевые ощущения, я была немного травмирована, скажем так», – призналась Потапова после финала.

21-летняя Потапова выиграла 2-й турнир в своей карьере.

Потапова поднялась на 31-е место в мировом рейтинге – ее лучший показатель в карьере.

Обыгранная Потаповой в финале Мартич занимает 30-ю строчку.

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