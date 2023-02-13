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    Теннисистка Потапова выиграла турнир в Австрии, несмотря на травму

    Российская теннисистка Анастасия Потапова выиграла турнир в австрийском Линце. В финале в двух сетах россиянка победила хорватку Петру Мартич.

    «Это была тяжелая неделя. Если честно, это неожиданный результат, так как я приехал сюда не в лучшем состоянии. У меня болевые ощущения, я была немного травмирована, скажем так», – призналась Потапова после финала.

    • 21-летняя Потапова выиграла 2-й турнир в своей карьере.
    • Потапова поднялась на 31-е место в мировом рейтинге – ее лучший показатель в карьере.
    • Обыгранная Потаповой в финале Мартич занимает 30-ю строчку.

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    Источник: WTA

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