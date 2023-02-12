Панарин впервые оформил покер в матче НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (6:2). Это дебютный покер игрока в лиге.

Также на счету Панарина одна результативная передача.

Всего у Панарина в сезоне НХЛ 53 матча, 16 голов, 43 ассиста.

31-летний игрок в Нью-Йорке с 2019 года.

Панарин выигрывал Кубок Гагарина со СКА (2015 год).

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