Головин забил «ПСЖ», Мамаев завершил карьеру, «Спартак» намерен продлить Абаскаля и другие новости

Соседи Неймара жалуются на громкие вечеринки бразильца. На него могут подать жалобу в прокуратуру.
Радимов: «Спартак» впечатляюще выглядит. Страшновато становится».
Дзюба ради «Локомотива» отклонил 3-миллионное предложение из Китая.
Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров».
Мамаев объявил о завершении карьеры в 34 года.
Представитель Дзюбы: «По нашим меркам Артема можно назвать российским Роналду».
Мудрик в матче с «Вест Хэмом» ни разу не пробил по воротам. Его купили за 70 миллионов.
«Спартак» начал переговоры о продлении контракта Абаскаля. У тренера есть варианты в Европе.
Стало известно, почему Слуцкий отказался возглавить «Краснодар».
Алаев: «РФС будет работать и с УЕФА, и с АФК».