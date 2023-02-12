Головин забил «ПСЖ», Мамаев завершил карьеру, «Спартак» намерен продлить Абаскаля и другие новости

Соседи Неймара жалуются на громкие вечеринки бразильца. На него могут подать жалобу в прокуратуру.

Радимов: «Спартак» впечатляюще выглядит. Страшновато становится».

Дзюба ради «Локомотива» отклонил 3-миллионное предложение из Китая.

Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров».

Мамаев объявил о завершении карьеры в 34 года.

Представитель Дзюбы: «По нашим меркам Артема можно назвать российским Роналду».

Мудрик в матче с «Вест Хэмом» ни разу не пробил по воротам. Его купили за 70 миллионов.

«Спартак» начал переговоры о продлении контракта Абаскаля. У тренера есть варианты в Европе.

Головин забил «ПСЖ».

Стало известно, почему Слуцкий отказался возглавить «Краснодар».

Алаев: «РФС будет работать и с УЕФА, и с АФК».