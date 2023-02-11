«Химки» оформили 8-й трансфер за 3 дня

Полузащитник Лачезар Котев стал очередным новичком «Химок».

Он подписал контракт с подмосковным клубом до лета 2025 года.

Ранее 25-летний футболист выступал за болгарские клубы «Септември», «Витоша», «Оборище» и «Арда».

Это 8-й новичок «Химок» за 3 дня.

До Котева были подписаны Лео Андраде, Петар Голубович, Маркос Гильерме, Никола Антич, Кристиан Тассано, Лев Скворцов и Стефан Мелентиевич.

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