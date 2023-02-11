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    «Химки» оформили 8-й трансфер за 3 дня

    Полузащитник Лачезар Котев стал очередным новичком «Химок».

    Он подписал контракт с подмосковным клубом до лета 2025 года.

    Ранее 25-летний футболист выступал за болгарские клубы «Септември», «Витоша», «Оборище» и «Арда».

    • Это 8-й новичок «Химок» за 3 дня.
    • До Котева были подписаны Лео Андраде, Петар Голубович, Маркос Гильерме, Никола Антич, Кристиан Тассано, Лев Скворцов и Стефан Мелентиевич.

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    Источник: телеграм-канал «Химок»

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