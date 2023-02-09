В РФС ожидают утверждения практики объяснения решений VAR во время матчей

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель сообщил, что глава судейского комитета РФС Павел Каманцев ждет утверждения правила, согласно которому арбитры будут публично объяснять свои решения после использования VAR в официальных играх.

Сейчас подобное практикуется на клубном чемпионате мира, а также в товарищеских матчах клубов РПЛ на зимних сборах.

«Каманцев уверен, что это вопрос времени, когда это будет утверждено. Сейчас мы можем использовать это как хулиганство. Шла речь, что пример брать нужно с КХЛ, но сейчас это невозможно теоретически», – заявил Журавель.

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