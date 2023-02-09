Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В РФС ожидают утверждения практики объяснения решений VAR во время матчей

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель сообщил, что глава судейского комитета РФС Павел Каманцев ждет утверждения правила, согласно которому арбитры будут публично объяснять свои решения после использования VAR в официальных играх.

    Сейчас подобное практикуется на клубном чемпионате мира, а также в товарищеских матчах клубов РПЛ на зимних сборах.

    «Каманцев уверен, что это вопрос времени, когда это будет утверждено. Сейчас мы можем использовать это как хулиганство. Шла речь, что пример брать нужно с КХЛ, но сейчас это невозможно теоретически», – заявил Журавель.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    РФС может начать сотрудничество с техническим спонсором «Амкала»
    «Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
    Гаджиев отреагировал на переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54029

      MaxRnD 52 минуты назад

      Если утвердят, то Казарцев будет начинать просить понимания и снисхождения у болельщиков "убиваемой" команды прямо около монитора ВАР в прямом эфире

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11