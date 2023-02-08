Счетная палата проверяет РФС

Счетная палата Российской Федерации проводит проверку в РФС.

«В соответствии с планом работы Счетная палата РФ проводит контрольное мероприятие «Оценка эффективности мероприятий по обеспечению деятельности спортивных сборных команд за счет средств федерального бюджета, а также их участия в спортивных мероприятиях в 2020–2022 гг.».

Мероприятие проводится на нескольких объектах контроля, в том числе в РФС. До завершения мероприятия и рассмотрения его результатов на коллегии Счетной палаты в июне 2023 года комментарии не могут быть предоставлены», – сообщила пресс-служба Счетной палаты.

РФС возглавляет Александр Дюков.

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