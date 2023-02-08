Fan ID можно будет оформлять без посещения МФЦ

Минцифры сообщило, что сделает процедуру получения индивидуального паспорта болельщика (Fan ID) более удобной. В скором времени получить карту можно будет с помощью мобильного приложения без посещения МФЦ.
Что уже можно сделать в приложении «Карта болельщика»:
- оформить Карту болельщика на себя и на детей;
- предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч даже без доступа в интернет;
- передать билет другому человеку;
- узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте;
- добавить спортивное событие в календарь;
- перейти на сайт клуба для покупки билета;
- узнать о бонусных программах клубов.
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Источник: телеграм-канал Минцифры