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    Fan ID можно будет оформлять без посещения МФЦ

    Минцифры сообщило, что сделает процедуру получения индивидуального паспорта болельщика (Fan ID) более удобной. В скором времени получить карту можно будет с помощью мобильного приложения без посещения МФЦ.

    Что уже можно сделать в приложении «Карта болельщика»:

    • оформить Карту болельщика на себя и на детей;
    • предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч даже без доступа в интернет;
    • передать билет другому человеку;
    • узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте;
    • добавить спортивное событие в календарь;
    • перейти на сайт клуба для покупки билета;
    • узнать о бонусных программах клубов.

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    Источник: телеграм-канал Минцифры

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +884

      г.Онега 1 час назад

      ))) походу дела идут скудно у них))

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      Рейтинг: +13045

      Алексей З 2 часа назад

      Первые шаги к здравому смыслу.

      0
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