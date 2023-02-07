Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Газпром-Медиа» подтвердили прекращение сотрудничества с гугл и ютуб

    Пресс-служба «Газпром-Медиа» сообщила, что проекты холдинга больше не будут сотрудничать с площадками, принадлежащими компании Google.

    Из-за этого «Матч ТВ» перестал размещать контент на своем ютуб-канале.

    «В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы «Газпром-Медиа Холдинга» ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы.

    Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно.

    Мы, как владелец RuTube, заинтересованы в привлечении на него самого лучшего контента.

    Напоминаем, что RuTube всего за год утроил свою аудиторию и имеет отлаженную систему монетизации, что делает его привлекательным не только для наших активов», – говорится в сообщении «Газпром-Медиа».

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Источник: «РИА Новости»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11