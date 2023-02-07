В «Газпром-Медиа» подтвердили прекращение сотрудничества с гугл и ютуб

Пресс-служба «Газпром-Медиа» сообщила, что проекты холдинга больше не будут сотрудничать с площадками, принадлежащими компании Google.

Из-за этого «Матч ТВ» перестал размещать контент на своем ютуб-канале.

«В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы «Газпром-Медиа Холдинга» ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы.

Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно.

Мы, как владелец RuTube, заинтересованы в привлечении на него самого лучшего контента.

Напоминаем, что RuTube всего за год утроил свою аудиторию и имеет отлаженную систему монетизации, что делает его привлекательным не только для наших активов», – говорится в сообщении «Газпром-Медиа».

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