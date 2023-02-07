В Минцифры назвали количество человек, оформивших Fan ID

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось о ситуации с оформлением Fan ID.

По данным ведомства, всего так называемый «паспорт болельщика» получили 375 тысяч человек.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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