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    В Минцифры назвали количество человек, оформивших Fan ID

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось о ситуации с оформлением Fan ID.

    По данным ведомства, всего так называемый «паспорт болельщика» получили 375 тысяч человек.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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    Источник: телеграм-канал Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

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    Сегодня, 13:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13042

      Алексей З 1 час назад

      Не верю !!!
      Делим данное число на 16, получаем 21 тыс. (+ -).
      Ждём очередной тур в РПЛ и посмотрим на посещаемость.

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