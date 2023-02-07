В Минцифры назвали количество человек, оформивших Fan ID

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось о ситуации с оформлением Fan ID.
По данным ведомства, всего так называемый «паспорт болельщика» получили 375 тысяч человек.
- Fan ID начали оформлять с июля.
- Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.
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