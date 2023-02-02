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  • Дзюба может оказаться в Эредивизие, Кокорин раскрыл причину удара Пака стулом и другие новости

Дзюба может оказаться в Эредивизие, Кокорин раскрыл причину удара Пака стулом и другие новости

2 февраля 2023, 01:28
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Дзюба показал, как проводит индивидуальную тренировку для рук.

Трансфер Энцо Фернандеса за 121 миллион – рекордный в АПЛ. Он обошел переход Грилиша в «Сити».

«МЮ» объявил о подписании полузащитника «Баварии».

«Они хотели взять меня пять лет подряд»: Адебайор объяснил, почему отказывал «Спартаку».

«Стул у меня в руке, я только ждал ответа». Кокорин рассказал, за что ударил Пака.

Кокорин – о тюрьме: «Каждый нормальный парень должен отсидеть».

Один клуб АПЛ потратил на трансферы зимой больше, чем все команды Бундеслиги, Примеры, Серии А и Лиги 1 вместе взятые.

Дзюба близок к переходу в бывший клуб Слуцкого.

Зарема: «Кто следующий тренер «Спартака»? Карпин».

Мбаппе жалеет, что не перешел в «Реал». Он раскаивается в своем поведении и хочет в Мадрид.

«Все учились, а Саша тренировался. Все пошли в универ – Саша тренировался. Когда вы начали работать, Саша уже работал». Кокорин – о зарплатах в футболе.

«Зенит» пообещал болельщикам билеты за 100 рублей, бесплатную еду и атрибутику за оформление Fan ID.

Источник: «Бомбардир»
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alp
1675319740
Кокорин – о тюрьме: «Каждый нормальный парень должен отсидеть». идиот...
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