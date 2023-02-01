Клубы АПЛ обновили рекорд по расходам в зимнее трансферное окно, потратив около 1 миллиарда

В Англии завершилось зимнее трансферное окно.

Клубы АПЛ потратили на покупку новых футболистов 815 миллионов фунтов (около 923 миллионов евро). Это новый рекорд в истории английского футбола.

Предыдущий рекорд по расходам был в 2018 году – 430 миллионов фунтов.

Больше всех в АПЛ потратил «Челси» – около 330 миллионов евро. Это больше, чем все клубы Бундеслиги, Примеры, Серии А и Лиги 1 вместе взятые.

Если учитывать летнее трансферное окно, то затраты клубов АПЛ в этом сезоне составили 2,8 миллиарда фунтов.

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