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    Клубы АПЛ обновили рекорд по расходам в зимнее трансферное окно, потратив около 1 миллиарда

    В Англии завершилось зимнее трансферное окно.

    Клубы АПЛ потратили на покупку новых футболистов 815 миллионов фунтов (около 923 миллионов евро). Это новый рекорд в истории английского футбола.

    Предыдущий рекорд по расходам был в 2018 году – 430 миллионов фунтов.

    • Больше всех в АПЛ потратил «Челси» – около 330 миллионов евро. Это больше, чем все клубы Бундеслиги, Примеры, Серии А и Лиги 1 вместе взятые.
    • Если учитывать летнее трансферное окно, то затраты клубов АПЛ в этом сезоне составили 2,8 миллиарда фунтов.

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    Источник: «Бомбардир»

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