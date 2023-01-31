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    Президент Литвы: «Запад выстрелит себе в ноги, если допустит россиян и белорусов до Олимпиады»

    Президент Литвы Гитанас Науседа недоволен желанием МОК допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024 даже под нейтральным флагом.

    «Когда мы, страны, люди Запада, сами ищем способы, как помочь России, и стараемся через заднее крыльцо ослабить изоляцию, которую сформировали в отношении России, допустить спортсменов до официальных соревнований, это означает, что мы сами вредим своим действиям, стреляем себе в ноги», — сказал Науседа в интервью телеканалу LRT.

    • Накануне Польша выступила с инициативой создать коалицию по недопущению россиян и белорусов на ближайшую Олимпиаду.
    • Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.
    • Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.

    Губерниев: «Кто против, чтобы россияне выступали под нейтральным флагом, тот дурак, пень и дубина»

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +232

      crf575757 1 час назад

      Лучше бы тебе яйца отстрелить мразь чухонская!

      0
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      Рейтинг: +12917

      Алексей З 1 час назад

      Не понял , местные национал-патриоты выходной взяли ?
      Фас !!!

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      Рейтинг: +819

      dragoon000320 > Алексей З 26 минут назад

      скорей батрачат на своих заводах за жалкие 20 тыщ) времени не нашли еще)

      1
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      Рейтинг: +12917

      Алексей З > dragoon000320 10 минут назад

      Сейчас подвалят , гордые и великие, держись гейевропа.

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      Рейтинг: +446

      Baggio1986 > Алексей З 8 минут назад

      Ты не на том сайте свою муть пишешь

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