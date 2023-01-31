Президент Литвы: «Запад выстрелит себе в ноги, если допустит россиян и белорусов до Олимпиады»

Президент Литвы Гитанас Науседа недоволен желанием МОК допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024 даже под нейтральным флагом.

«Когда мы, страны, люди Запада, сами ищем способы, как помочь России, и стараемся через заднее крыльцо ослабить изоляцию, которую сформировали в отношении России, допустить спортсменов до официальных соревнований, это означает, что мы сами вредим своим действиям, стреляем себе в ноги», — сказал Науседа в интервью телеканалу LRT.

Накануне Польша выступила с инициативой создать коалицию по недопущению россиян и белорусов на ближайшую Олимпиаду.

Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.

Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.

Губерниев: «Кто против, чтобы россияне выступали под нейтральным флагом, тот дурак, пень и дубина»

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