Инвестор Садыгов: «У «Химок» нет никаких проблем»

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов пообещал, что команда не снимется с чемпионата из-за финансовых проблем.

– На днях появилась информация, что «Химки» могут лишиться финансовой поддержки. На клуб наложен запрет на регистрацию новичков. «Химки» вообще доиграют этот сезон?

– По поводу регистрации я не могу комментировать. Есть руководство клуба. Оно разберется. Думаю, снимут запрет.

– Вы можете заверить болельщиков, что «Химки» доиграют сезон?

– Я уже говорил, что доиграют. Никаких проблем у «Химок» нет. Тем более с финансированием.

«Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ.

Команда набрала 12 очков в 17 турах.

За клуб выступает сын инвестора – 22-летний форвард Илья Садыгов.

24 января «Фонбет» перестал спонсировать «Химки».

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