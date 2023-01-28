Инвестор Садыгов: «У «Химок» нет никаких проблем»

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов пообещал, что команда не снимется с чемпионата из-за финансовых проблем.
– На днях появилась информация, что «Химки» могут лишиться финансовой поддержки. На клуб наложен запрет на регистрацию новичков. «Химки» вообще доиграют этот сезон?
– По поводу регистрации я не могу комментировать. Есть руководство клуба. Оно разберется. Думаю, снимут запрет.
– Вы можете заверить болельщиков, что «Химки» доиграют сезон?
– Я уже говорил, что доиграют. Никаких проблем у «Химок» нет. Тем более с финансированием.
- «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ.
- Команда набрала 12 очков в 17 турах.
- За клуб выступает сын инвестора – 22-летний форвард Илья Садыгов.
- 24 января «Фонбет» перестал спонсировать «Химки».
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Спорт-Экспресс»