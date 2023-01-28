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    Инвестор Садыгов: «У «Химок» нет никаких проблем»

    Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов пообещал, что команда не снимется с чемпионата из-за финансовых проблем.

    – На днях появилась информация, что «Химки» могут лишиться финансовой поддержки. На клуб наложен запрет на регистрацию новичков. «Химки» вообще доиграют этот сезон?

    – По поводу регистрации я не могу комментировать. Есть руководство клуба. Оно разберется. Думаю, снимут запрет.

    – Вы можете заверить болельщиков, что «Химки» доиграют сезон?

    – Я уже говорил, что доиграют. Никаких проблем у «Химок» нет. Тем более с финансированием.

    • «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ.
    • Команда набрала 12 очков в 17 турах.
    • За клуб выступает сын инвестора – 22-летний форвард Илья Садыгов.
    • 24 января «Фонбет» перестал спонсировать «Химки».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      nevetrom 1 час назад

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      Рейтинг: +20704

      derrik2000 1 час назад

      У Химок проблем нет, потому что Химок уже фактически нет.

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