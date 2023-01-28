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  • Дзюба может оказаться в ЦСКА, «ПСЖ» хочет арендовать Малкома, Изидор уйдет в «Лион» и другие новости

Дзюба может оказаться в ЦСКА, «ПСЖ» хочет арендовать Малкома, Изидор уйдет в «Лион» и другие новости

28 января 2023, 01:41

Глушаков: «Я обязательно вернусь в «Спартак».

«Крылья Советов» объявили о переходе Рассказова из «Спартака».

ЦСКА и «Верона» согласовали аренду Гайча.

Зидан летом вернется к работе. Он открыт для переговоров с четырьмя клубами.

Адвокат Дани Алвеса признал сексуальную связь игрока и женщины, обвинившей его в изнасиловании.

Малком согласен перейти в «ПСЖ». Французы хотят арендовать игрока.

ЦСКА рассматривает Дзюбу как замену Гайчу. Это инициатива Федотова.

Стали известны условия трансфера Изидора из «Локомотива» в «Лион».

Дани Алвес не использовал презерватив во время связи в ночном клубе. Это отягчающее обстоятельство.

«Реал» хочет купить у «Зенита» Ренана. Игрок перешел в петербургский клуб 17 дней назад.

Источник: «Бомбардир»
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