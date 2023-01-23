Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус

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«ПСЖ» сыграет в Кубке с любительским клубом из 6-го дивизиона Франции. Будет разгром?
20:51
Дзюба сообщил «Пари НН» свои требования по зарплате
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20:43
Назван лидер топ-5 лиг Европы по проценту отраженных ударов
20:27
«Крылья Советов» перенесли выплаты «Оренбургу» за трансфер Сычевого
20:20
Стало известно, сколько «Шальке» предложил «Локомотиву» за аренду Изидора
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20:35
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«Астон Вилла» купила нападающего сборной Колумбии
20:10
Сарри может вернуться в АПЛ. Он возглавлял «Челси»
19:57
«Арис» победил «Аполлон» (3:1), у Кокорина дебютный дубль на Кипре
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19:49
Петржела: «Пусть Дзюба попробует поиграть в Индонезии, Сингапуре, Китае»
19:40
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Куман – новый главный тренер сборной Нидерландов
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19:30
«Локомотив» пытался подписать форварда «Айнтрахта»
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19:19
В «Аль-Насре» думают о продлении контракта с Роналду
19:02
Гайч согласился перейти в клуб Серии А. Осталось договориться с ЦСКА
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18:59
Тошич допустил, что вернется в ЦСКА
18:55
Месси передумал продлевать контракт с «ПСЖ» после победы на ЧМ-2022
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Тошич: «Слуцкий снова станет чемпионом России. И не через пару лет, а гораздо раньше»
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Семак побил тренерский рекорд «Зенита», который держался почти 30 лет
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Голландский журналист: «Я посетил базу ПСВ. Они действительно следят за Сперцяном»
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Фигуристка Медведева назвала любимого футболиста
17:40
«Сделаем все возможное, чтобы не проиграть 0:10». Президент клуба из 6-го дивизиона – о матче с «ПСЖ» в Кубке Франции
17:34
«ПСЖ» сыграет против команды с составом за 400 тысяч. Игроки парижан стоят 900 миллионов
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Изидор хочет перейти в «Шальке». «Локо» и немецкий клуб обсуждают условия аренды
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Источник:
«Бомбардир»
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