Дани Алвес ни с кем не разговаривает, «Арсенал» победил «МЮ», Роналду дебютировал за «Аль-Наср» и другие новости

«Челси» стал 2-й командой в мире с составом на миллиард.
«Не обсуждается». Салах сделал выбор между Месси и Роналду.
Миранчук вышел в лидеры «Торино» по голам в сезоне Серии А.
«Выдающийся». Хиддинк назвал игрока, с которым ассоциируется российский футбол.
Червиченко: «Скоро итальянская песня Миранчука закончится».
Дани Алвес почти ничего не ест в тюрьме и ни с кем не разговаривает.
Уткин одним словом охарактеризовал игру «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».
«Аль-Наср» победил «Аль-Иттифак» в дебютном матче Роналду. Криштиану отыграл весь матч с капитанской повязкой.
Холанд в этом сезоне АПЛ забил больше, чем лучшие бомбардиры последних четырех сезонов.
Дани Алвес путается в показаниях. Сначала он сказал, что не знает девушку, а потом – что она сама на него накинулась.