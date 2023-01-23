Дани Алвес ни с кем не разговаривает, «Арсенал» победил «МЮ», Роналду дебютировал за «Аль-Наср» и другие новости

«Челси» стал 2-й командой в мире с составом на миллиард.

«Не обсуждается». Салах сделал выбор между Месси и Роналду.

Миранчук вышел в лидеры «Торино» по голам в сезоне Серии А.

«Выдающийся». Хиддинк назвал игрока, с которым ассоциируется российский футбол.

Червиченко: «Скоро итальянская песня Миранчука закончится».

Дани Алвес почти ничего не ест в тюрьме и ни с кем не разговаривает.

Уткин одним словом охарактеризовал игру «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

«Аль-Наср» победил «Аль-Иттифак» в дебютном матче Роналду. Криштиану отыграл весь матч с капитанской повязкой.

Холанд в этом сезоне АПЛ забил больше, чем лучшие бомбардиры последних четырех сезонов.

Дани Алвес путается в показаниях. Сначала он сказал, что не знает девушку, а потом – что она сама на него накинулась.