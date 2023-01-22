Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В Англии в матче любителей игрок засунул палец в анус соперника. Начато расследование

    Федерация футбола Ноттингемшира начала расследование по инциденту из любительского матча воскресной лиги. Во время матча игрок одной из команд засунул палец в анус соперника.

    Эпизод заметил инспектор матча. Всем участникам того матча, включая основных и запасных игроков обеих команд, рефери и тренеров, разосланы опросники, где они должны описать свою картину произошедшего.

    В протоколе инспектора указано, что засунутых пальцев в анусе игрока могло быть несколько.

    • Из уважения к личностям участников инцидента Федерация футбола Ноттингемшира не разглашает их фамилии и матч, о котором идет речь.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Прогнозы и коэффициенты на матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: 21 тур АПЛ, 22 января 2023
    Где смотреть матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: 21 тур АПЛ, 22 января 2023
    Во сколько смотреть матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: 21 тур АПЛ, 22 января 2023
    Источник: Nottinghamp Post

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:05
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16858

      Barmaleushka 7 минут назад

      Один американец засунул в опу палец .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2004

      DMитрий 57 минут назад

      Разборок не было, драки тоже. Судя по всему соперник не особо этому сопротивлялся. Как говорится,- попал в точку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6780

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Иван думал что анальный фистинг это не больно. Обманули дурака на 4 кулака. Бггг Вроде ничем не примечательная новость но первый раз за день улыбнулся. Дикари какие то ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1408

      balam 1 час назад

      по согласию,надеюсь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53195

      MaxRnD 1 час назад

      По локоть ?
      В конце концов, это же цивилизованный западный мир, светоч во мраке и цветущий сад

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1908

      Romio-xxx 1 час назад

      Ипануться,лгбтшники...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11