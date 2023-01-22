В Англии в матче любителей игрок засунул палец в анус соперника. Начато расследование

Федерация футбола Ноттингемшира начала расследование по инциденту из любительского матча воскресной лиги. Во время матча игрок одной из команд засунул палец в анус соперника.

Эпизод заметил инспектор матча. Всем участникам того матча, включая основных и запасных игроков обеих команд, рефери и тренеров, разосланы опросники, где они должны описать свою картину произошедшего.

В протоколе инспектора указано, что засунутых пальцев в анусе игрока могло быть несколько.

Из уважения к личностям участников инцидента Федерация футбола Ноттингемшира не разглашает их фамилии и матч, о котором идет речь.

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