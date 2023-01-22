Netflix перед стартом Australian Open выпустил фильм про 10 теннисистов. Все они вылетели раньше 1/4 финала

На Открытом чемпионате Австралии завершается первая неделя из двух. По ее ходу из турнира вылетели все десять теннисистов, про которых накануне соревнования выпустил фильм Netflix.

Американская компания перед Australian Open выпустила фильм о закулисной жизни десяти теннисистов в прошлом году. В итоге ни один из них не прошел дальше 1/8 финала.

Ник Кирьос (Австралия) — снялся из-за травмы до турнира;

Паула Бадоса (Испания) — снялась из-за травмы до турнира;

Тейлор Фриц (США) — проиграл во 2-м круге;

Айла Томлянович (Австралия) — снялась из-за травмы до турнира;

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — проиграл в 1/8 финала;

Мария Саккари (Греция) — проиграла в 3-м круге;

Маттео Берреттини (Италия) — проиграл в 1-м круге;

Онс Жабер (Тунис) — проиграла во 2-м круге;

Танаси Коккинакис (Австралия) — проиграл во 2-м круге;

Каспер Рууд (Норвегия) — проиграл во 2-м круге.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию