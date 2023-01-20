РПЛ – 80-я лига мира, Дзюбы не будет в «Торпедо», Смолова зовут в Турцию, Месси против Роналду в Саудовской Аравии и другие новости

Стали известны трансферные планы «Реала»

Дани Алвеса арестуют по подозрению в сексуальных домогательствах

В «Бенфике» подтвердили переход Тавареша в «Спартак». Сумма сделки – 3 миллиона евро. Также появились новые подробности о трансфере Дуарте в московский клуб

РПЛ опустилась на 80-е место в рейтинге футбольных лиг от IFFHS. Чемпионат Замбии выше

«Сочи» продлил контракт с 37-летним Нобоа

«Бавария» объявила о трансфере Зоммера

Смолов получил предложение от турецкого клуба

В «Торпедо» решили не подписывать Дзюбу по трем причинам

Товарищеский матч. «ПСЖ» победил сборную Эр-Рияда (5:4). У Роналду дубль, у Месси гол. Португалец и аргентинец обнялись во время игры

«Ростов» будет судиться с «Мальоркой» из-за трансфера Хаджикадунича

Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Сеуту» (5:0), «Реал» добыл волевую победу над «Вильярреалом» (3:2)

АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» (4:2), уступая 0:2 к перерыву

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