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    Россиянка Потапова обыграла на Australian Open победительницу турнира Большого шлема из США

    Российская теннисистка Анастасия Потапова успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира россиянка в двух сетах оказалась сильнее американки Слоан Стивенс (7:6, 6:4).

    Для Стивенс, 36-й ракетки мира, поражение стало четвертым подряд.

    • Потапова в мировом рейтинге занимает 44-е место.
    • В следующем круге турнира Потапова сыграет либо с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя, либо с испанской Нурией Парризас-Диас.
    • Стивенс в 2017 году выиграла Открытый чемпионат США – другой турнир Большого шлема.

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    Источник: «Бомбардир»

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