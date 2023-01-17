«Спартак» близок к покупке Тавареша, Ракицкий вернулся в «Шахтер» и другие новости

«Барселона» и «Интер» согласовали обмен форвардами

«Лучше спросить у Федуна, почему сделка не состоялась». «Спартаку» в 2020-м предлагали купить Хвичу

«Аль-Наср» хочет подписать экс-партнера Роналду по «Реалу»

«Спартак» близок к покупке Тавареша. Переговоры с «Бенфикой» на финальной стадии

«Барселона» вплотную приблизилась к «Реалу» по числу трофеев за всю историю

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Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов»

Форвард тульского «Арсенала» забил сумасшедший гол в стиле Златана на тренировке

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