Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Самые дорогие трансферы в истории футбола
Вспомните все команды в истории чемпионата России
Угадайте игрока РПЛ по необычному фото
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Клубный ЧМ
Календарь
Результаты
Команды
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Новости
Зажжет ли Роналду в Саудовской Аравии? Получи до 10 тысяч рублей за регистрацию и ставь на матчи «Аль-Насра»
Главные новости
«Спартак» близок к покупке Тавареша, Ракицкий вернулся в «Шахтер» и другие новости
00:22
ЦСКА интересуется 27-летним боснийским защитником из «Оренбурга»
1
00:11
Черчесов посоветовал Баринову перейти в «Бешикташ»
1
00:05
Бийол назвал лучшего футболиста ЦСКА, с которым он играл
16 января
23:56
«Всегда мечтал вернуться». Ракицкий – о переходе в «Шахтер»
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
16 января
23:50
Тедеско может возглавить «Ниццу»
1
23:36
Реклама
Зажжет ли Роналду в Саудовской Аравии? Получи до 10 тысяч рублей за регистрацию и ставь на матчи «Аль-Насра»
23:26
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону назвал Дзюбу бездельником и лентяем
5
23:15
Агент Лайдуни подтвердил интерес «Локомотива» к игроку
22:52
Павлюченко сказал, что не будет оформлять Fan ID
1
22:45
Стала известна сумма, за которую «Локо» готов отпустить Баринова в «Бешикташ»
2
22:29
Депутат Госдумы Журова рассказала, за какой клуб РПЛ она болеет
3
22:25
Клопп прокомментировал отсутствие трансферов «Ливерпуля»
22:20
«Совершенно другой уровень». Экс-защитник ЦСКА Бийол сравнил РПЛ с Серией А
2
21:54
«Футбол от этого проиграет». Юран назвал дикостью введение Fan ID
6
21:48
Хиддинк считает, что российские футболисты сильнее украинских: «Российских не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире»
5
21:35
«Локомотив» хочет подписать футболиста года в Тунисе
1
21:28
Защитник ЦСКА Карпов близок к переходу в «СКА-Хабаровск»
1
21:16
Зюганов прокомментировал возможный приход Дзюбы в Госдуму
6
20:56
«Спартак» хочет закончить зимнюю трансферную компанию подписанием двух игроков
2
20:45
Черышев может продолжить карьеру в России. У него есть предложение от клуба РПЛ
2
20:38
Мостовой хочет возглавить клуб РПЛ: «Я не для этого 20 лет в футбол играл, чтобы в низшей лиге работать»
8
20:26
Видео
Форвард тульского «Арсенала» забил сумасшедший гол в стиле Златана на тренировке
3
20:19
Бывший спортивный директор «Спартака» возглавил академию «ПСЖ»
20:07
Реклама
«Эльче» – единственная команда, ни разу не победившая в этом сезоне Примеры. Получи 2000 рублей бонусом и ставь на их матч с «Кадисом»
19:52
Орещук: «Когда-нибудь российских футболистов тоже будут покупать за 100 миллионов»
9
19:44
Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ
19:38
«Наполи» запросит 150 миллионов за Осимхена после трансфера Мудрика в «Челси» за 100 миллионов
10
19:27
Каррера: «Украинские футболисты не сильнее российских»
4
19:13
Фото
«Шахтер» объявил о возвращении Ракицкого
16
19:05
Вендел присоединится к «Зениту» в Катаре 18-19 января. Сообщалось, что он может уйти
1
18:56
Глушаков – о новом клубе: «Ставки повышаются, конкуренты включаются в борьбу»
3
18:53
Осинькин прокомментировал приезд Рассказова на сборы «Крыльев»
5
Все новости
3
теста для вас
1
Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
2
Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
3
Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
Зажжет ли Роналду в Саудовской Аравии? Получи до 10 тысяч рублей за регистрацию и ставь на матчи «Аль-Насра»
А
Источник:
«Бомбардир»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
16.01.2023 23:36
Рекомендуем
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Комментарии
0
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение