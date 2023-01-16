Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Самые дорогие трансферы в истории футбола
Вспомните все команды в истории чемпионата России
Угадайте игрока РПЛ по необычному фото
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Клубный ЧМ
Календарь
Результаты
Команды
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Новости
«Эльче» – единственная команда, ни разу не победившая в этом сезоне Примеры. Получи 2000 рублей бонусом и ставь на их матч с «Кадисом»
Главные новости
Бездепозитный фрибет до 10 тысяч рублей для новых игроков
20:45
Черышев может продолжить карьеру в России. У него есть предложение от клуба РПЛ
20:38
Мостовой хочет возглавить клуб РПЛ: «Я не для этого 20 лет в футбол играл, чтобы в низшей лиге работать»
20:26
Видео
Форвард тульского «Арсенала» забил сумасшедший гол в стиле Златана на тренировке
1
20:19
Бывший спортивный директор «Спартака» возглавил академию «ПСЖ»
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
20:07
Реклама
«Эльче» – единственная команда, ни разу не победившая в этом сезоне Примеры. Получи 2000 рублей бонусом и ставь на их матч с «Кадисом»
19:52
Орещук: «Когда-нибудь российских футболистов тоже будут покупать за 100 миллионов»
2
19:44
Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ
19:38
«Наполи» запросит 150 миллионов за Осимхена после трансфера Мудрика в «Челси» за 100 миллионов
4
19:27
Каррера: «Украинские футболисты не сильнее российских»
2
19:13
Фото
«Шахтер» объявил о возвращении Ракицкого
8
19:05
Вендел присоединится к «Зениту» в Катаре 18-19 января. Сообщалось, что он может уйти
18:56
Глушаков – о новом клубе: «Ставки повышаются, конкуренты включаются в борьбу»
2
18:53
Осинькин прокомментировал приезд Рассказова на сборы «Крыльев»
4
18:48
Агент Хаджикадунича: «Какой «Ростов», если 80% футбольного мира не хочет вести дела с Россией?»
9
18:43
Фото
Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов»
3
18:35
«Челси» готов купить Кайседо за 73 миллиона. «Брайтон» начнет переговоры только с 85 миллионов
5
18:26
«Сто процентов!». Юран назвал клуб, который вылетит из РПЛ в этом сезоне
1
18:21
«Спартак» близок к покупке Тавареша. Переговоры с «Бенфикой» на финальной стадии
7
18:20
Оффтоп
«Иди на ***». Российский теннисист Медведев послал зрителя на Australian Open
4
18:15
Захарян: «История с «Челси» никак не повлияла на меня в игровом плане»
2
18:11
Юран назвал двух самых переоцененных футболистов РПЛ. Оба играют в «Динамо»
3
18:05
Моуринью может уйти из «Ромы» летом
2
18:01
Тест
Какие тренеры выигрывали Лигу Европы и Кубок УЕФА в XXI веке
5
17:56
Сычев – о «Локомотиве»: «Думал, что хуже не будет, но снизу постучали»
1
17:53
Семин назвал самого талантливого футболиста, которого тренировал
3
17:49
Фото
Мхитарян показал очертания карты Армении с Нагорным Карабахом
5
17:40
Ришарлисон: «Вылет с ЧМ-2022 хуже смерти члена семьи»
4
17:30
«Мбаппе тоже можно предложить «Спартаку». Зарема – о несостоявшемся трансфере Хвичи
2
17:21
В «Реале» высказались об идее проведения ретро-матча со «Спартаком» в Москве
5
17:16
Вилков считает, что Дзюба стал бы хорошим судьей
17:12
Моуринью: «Рома» не может просто взять и купить Мудрика за 100 миллионов!»
2
16:59
Юран назвал лучшего тренера РПЛ в этом сезоне
2
Все новости
3
теста для вас
1
Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
2
Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
3
Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
«Эльче» – единственная команда, ни разу не победившая в этом сезоне Примеры. Получи 2000 рублей бонусом и ставь на их матч с «Кадисом»
А
Источник:
«Бомбардир»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
Сегодня, 20:07
Рекомендуем
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Комментарии
0
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение