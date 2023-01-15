«Бешикташ» сделал запрос по Баринову, Месси может оказаться в Саудовской Аравии, Мудрик переходит в «Челси» и другие новости

Аршавин: «Сборной России не дадут сыграть на ЧМ-2026».

«Кто не понимает очевидных вещей – тот балбес!». Губерниев – об оплате РФС взноса за членство в УЕФА.

2 клуба из Саудовской Аравии предлагают Месси 350 миллионов в год.

Сборная России планирует провести 5 товарищеских матчей в 2023 году.

«Локомотив» получил запрос от «Бешикташа» по трансферу Баринова.

«Тоттенхэм» может продать Кейна ради трансфера Гвардиола.

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» (2:1).

Федотов: «Гол «МЮ» в ворота «Сити» засчитан ошибочно».

Зарема назвала свои самые удачные и неудачный трансферы в «Спартаке».

Губерниев: «Промес – преступник. В России он скрывается от правосудия».

Мудрик переходит в «Челси» за 100 миллионов (The Athletic).