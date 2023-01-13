Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Самые дорогие трансферы в истории футбола
Вспомните все команды в истории чемпионата России
Угадайте игрока РПЛ по необычному фото
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Клубный ЧМ
Календарь
Результаты
Команды
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Новости
Кто победит в главном матче Италии – «Наполи» или «Ювентус»? Получи фрибет 2000 рублей и ставь на игру
Главные новости
Текст
Говорят, сумма отступных за лучшего бомбардира РПЛ для «Зенита» в пять раз меньше, чем для остальных. А так можно?
14
22:43
Мантуан назвал игрока, способного стать капитаном «Зенита» вместо Ловрена
22:36
«Бешикташ» объявил об уходе Вегхорста. Клуб получил почти 3 миллиона компенсации за голландца
22:29
Путин поручил отпраздновать 100-летие ЦСКА в 2023 году
21:59
Стало известно, почему «Сочи» не вернет Мевлю
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
22:22
«Вулверхэмптон» близок к покупке за 5 миллионов вингера «ПСЖ»
22:11
Сергеев: «Первые 10 дней отпуска форму не поддерживал. Думаю, лишний вес есть»
21:53
«Наполи» – «Ювентус»: стартовые составы на матч Серии А 18 тур, 13 января 2023
21:46
«Кто это такой? Где играл и во что?». Шмаров – о новичке «Спартака» Дуарте
3
21:40
Куадрадо может воссоединиться с Роналду в «Аль-Насре»
21:32
«Торпедо» отдало в аренду воспитанника «Краснодара» Рейхмена
21:26
«Челси» готов продать семь футболистов
7
21:17
«Севилья» интересовалась Сычевым. Лучший бомбардир РПЛ выбрал «Крылья Советов»
21:11
Реклама
Кто победит в главном матче Италии – «Наполи» или «Ювентус»? Получи фрибет 2000 рублей и ставь на игру
20:56
«Теперь мячик на его стороне». Мостовому предложили получить тренерскую лицензию
1
20:48
Аллер оформил хет-трик за семь минут в товарищеском матче. Летом у него выявили онкологию
20:41
«Нас и дальше будут душить». Ловчев – о решении CAS по контрактам легионеров
5
20:32
«Барселона» отказала «Атлетико» в обмене игроками
1
20:23
Овчинников назвал своего любимого вратаря
20:17
Роналду посетил тренировку «Реала» в Саудовской Аравии
20:10
Петржела рассказал, что ему не нравится в «Зените»
19:55
Мевля может вернуться в «Сочи»
1
19:47
«Палмейрас» готов заплатить 17 миллионов за Клаудиньо
19:39
Оффтоп
РУСАДА оправдало фигуристку Валиеву. В декабре у нее обнаружили допинг
2
19:31
Николич высказался о возможном трансфере Баринова в «Бешикташ»
19:23
Песня Шакиры про расставание с Пике побила рекорд ютуба
1
19:12
Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона
14
18:58
Тен Хаг прокомментировал информацию о скором подписании Вегхорста
18:50
Видео
Прокоп забил дебютный гол за «Ботев». Он перешел из «Амкала»
18:40
Овчинников объяснил, почему не считает Мартинеса лучшим вратарем ЧМ-2022
18:30
В «Серро Портеньо» подтвердили трансфер Дуарте в «Спартак»
18:23
Роналду ответил, что для него важнее – голы или трофеи
2
18:17
Бакаев рассказал, где провел зимний отпуск
Все новости
3
теста для вас
1
Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
2
Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
3
Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
Кто победит в главном матче Италии – «Наполи» или «Ювентус»? Получи фрибет 2000 рублей и ставь на игру
А
Источник:
«Бомбардир»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
Сегодня, 21:11
Рекомендуем
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Комментарии
0
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение