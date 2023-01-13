Получи до 10 000 рублей бесплатно за регистрацию

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16:26
Президент «Урала» Иванов объяснил, почему команда проведет зимний сбор в ОАЭ, а не в России
16:16
Стали известны подробности нового предложения «Арсенала» по Мудрику
16:06
Текст
Говорят, сумма отступных за лучшего бомбардира РПЛ для «Зенита» в пять раз меньше, чем для остальных. А так можно?
15:44
Фото
«Зенит» продлил контракты с двумя 17-летними воспитанниками
1
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16:23
Где смотреть матч «Наполи» – «Ювентус»: 18 тур Серия А, 13 января 2022
15:57
Петржела: «Я вижу, что в России журналисты много придумывают за меня»
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15:37
Юран дал совет Баринову насчет перехода в «Бешикташ»
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Овчинников: «Мастерство Акинфеева недосягаемо для других вратарей»
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«Реал» узнал потенциальных соперников по клубному ЧМ
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14:54
«Спартак» согласовал трансфер парагвайского защитника
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А
Источник:
«Бомбардир»
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