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  • Депутат Роднина: «Уровень футбола в России – ниже плинтуса»

Депутат Роднина: «Уровень футбола в России – ниже плинтуса»

11 января 2023, 20:53
15

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина не воспринимает российский футбол всерьез.

«У нас разве есть популярные футболисты? Если и есть, то они сыскали славу не за счет своего мастерства. Футбол в России находится на уровне ниже плинтуса. Россияне не назвали никого из футболистов, потому что в других видах спорта есть более достойные кандидаты, которых знают по всему миру», – сказала Роднина.

  • Сейчас российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.

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Комментарии (15)
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R_a_i_n
1673460157
Уровень депутата Родниной аналогичен кстати.
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сутулая собака и лисы
1673460486
У нас разве есть популярные депутаты? Если и есть, то они сыскали славу не за счет своего ума. Едро в России находится на уровне ниже плинтуса. Россияне... пс. россиян так же затрахало, что чинуши говорят от лица россиян.
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neveldomha
1673462377
Что предлагаешь то? Залить все поля под каток и всем выдать по клюшке или по фигуристке и пущай танцуют? Что лучше станет? По мне дак лучше бы заткнулась
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aaaaahhhh
1673462838
Впрочем как и уровень депутатов.
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k611
1673463963
Не совсем корректно судить о уровне футбола, человеку от него весьма далёкому.
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nik55
1673464030
заткнись и дуй в америку
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mutabor0992
1673464207
ТП!
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KLINSI
1673466041
Вот как? А мы не знали))
Ответить
mutabor0992
1673466154
У нас много что на уровне плинтуса...Но ирочке-дырочке почему то хутболисты спать спокойно не дают.
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Дядя Серёжа
1673490416
Товарищ депутат, а МРОТ у нас на каком уровне? и Вообще что это такое и откуда? И может ли пенсия быть ниже прожиточного минимума? В футболе она коньком ковыряет, тьфу...
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