Депутат Роднина: «Уровень футбола в России – ниже плинтуса»

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина не воспринимает российский футбол всерьез.

«У нас разве есть популярные футболисты? Если и есть, то они сыскали славу не за счет своего мастерства. Футбол в России находится на уровне ниже плинтуса. Россияне не назвали никого из футболистов, потому что в других видах спорта есть более достойные кандидаты, которых знают по всему миру», – сказала Роднина.

Сейчас российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.

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