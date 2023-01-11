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    Депутат Роднина: «Уровень футбола в России – ниже плинтуса»

    Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина не воспринимает российский футбол всерьез.

    «У нас разве есть популярные футболисты? Если и есть, то они сыскали славу не за счет своего мастерства. Футбол в России находится на уровне ниже плинтуса. Россияне не назвали никого из футболистов, потому что в других видах спорта есть более достойные кандидаты, которых знают по всему миру», – сказала Роднина.

    • Сейчас российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4171

      mutabor0992 9 минут назад

      У нас много что на уровне плинтуса...Но ирочке-дырочке почему то хутболисты спать спокойно не дают.

      0
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      Рейтинг: +238

      KLINSI 10 минут назад

      Вот как?
      А мы не знали))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4171

      mutabor0992 41 минуту назад

      ТП!

      0
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      ...
      Рейтинг: +131

      Однажды > mutabor0992 32 минуты назад

      уровень ниже плинтуса»=====А Роднина права

      1
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      Рейтинг: +4171

      mutabor0992 > Однажды 20 минут назад

      Излагайте свои мысли яснее.

      0
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      Рейтинг: +131

      Однажды > mutabor0992 13 минут назад

      ТП...Так яснее ?

      0
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      Рейтинг: +4171

      mutabor0992 > Однажды 12 минут назад

      ТП(тупая физда).Что непонятного?

      0
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      Рейтинг: +131

      Однажды > mutabor0992 9 минут назад

      И я о том же. mutabor0992 это ТП.Что непонятного?

      0
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      Рейтинг: +4171

      mutabor0992 > Однажды 6 минут назад

      Так ты еще и дебиловатый мальца!А я думал просто тупой содомит.

      0
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      Рейтинг: +7881

      nik55 44 минуты назад

      заткнись и дуй в америку

      1
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      Рейтинг: +681

      k611 45 минут назад

      Не совсем корректно судить о уровне футбола, человеку от него весьма далёкому.

      1
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      Рейтинг: +3480

      aaaaahhhh 1 час назад

      Впрочем как и уровень депутатов.

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      Рейтинг: +4768

      neveldomha 1 час назад

      Что предлагаешь то? Залить все поля под каток и всем выдать по клюшке или по фигуристке и пущай танцуют? Что лучше станет? По мне дак лучше бы заткнулась

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      Рейтинг: +12742

      Алексей З 1 час назад

      Не уверен , что Роднина каждый месяц говорит одно и тоже.
      Местные, вам не кажется , что Бомбардир над вами стебётся.

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      Рейтинг: +61

      dema 777 1 час назад

      Высокомерная чинуша и спортсменкой была такой же.

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      Рейтинг: +1143

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      У нас разве есть популярные депутаты? Если и есть, то они сыскали славу не за счет своего ума. Едро в России находится на уровне ниже плинтуса. Россияне...

      пс.
      россиян так же затрахало, что чинуши говорят от лица россиян.

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