Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Депутат Свищев: «УЕФА и ФИФА хотят, чтобы мы играли международные турниры. Проблема не в них»

Депутат Свищев: «УЕФА и ФИФА хотят, чтобы мы играли международные турниры. Проблема не в них»

11 января 2023, 20:14
5

Дмитрий Свищев, депутат Госдумы РФ, высказался о возможном возвращении России в международные футбольные турниры.

– На ваш взгляд, когда российский футбол может вернуться на международные турниры?

– Думаю, что у нас есть проблемы. Мое мнение: процесс будет долгим. Проблема не в УЕФА, ФИФА и РФС. Все эти организации хотят, чтобы мы играли. И они бы хоть завтра нас включили. Проблема в тех странах, которые не видят нас. Прежде всего, это Украина, Польша, страны Балтии. Сейчас их будет очень сложно перебороть. Мы с вами понимаем, что сегодняшняя ситуация не самая лучшая для российского футбола и для российского спорта. Поэтому мое мнение, что процесс реализации программы по перевключению российского футбола в международный затянется. Если только две важные организации – УЕФА и ФИФА – не встанут в жесткую позицию.

Приведу в пример наших коллег из Международной федерации тенниса. Сколько было крика и ора, когда наших не хотели допускать до Уимблдонского турнира. В федерации сказали: «Не хотите – значит, мы вам не дадим рейтинговые очки. И штраф наложим». В результате нас не пустили. Что получили на Уимблдонском турнире? Лишились очков, частично лишились спонсоров и еще получили штраф под миллион. И какой смысл? А все остальные организаторы турниров допускают наших спортсменов. В Америке, в Австралии. Везде наши ребята участвуют, и ничего, спокойно. А помните, что говорил Бах? «Мы не допускаем спортсменов для их безопасности». Хочу напомнить, что за безопасность спортсменов отвечают организаторы. Это их зона ответственности. Можно включить дополнительные меры безопасности и, наверное, нужно, исходя из сложной международной ситуации, и будет все нормально.

  • В ближайшее время должна начать функционировать рабочая группа по возвращению России в международные турниры.
  • Исполком РФС в конце декабря решил приостановить обсуждение идеи перехода в АФК.
  • Сборная России и клубы РПЛ отстранены от международных соревнований с февраля.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
eugen-han
1673463236
Проблема вот в таких депутатах и прочих деятелях, которые ,, верят и трепещут аки бесы" в то, что нам кто-то там хочет добра, но есть нехорошие злопыхатели. Что за наивность, да там все за одно. Если бы это было не так, то мы не имели бы проблем вообще, потому что руководители вышеупомянутых организаций не должны исходить из политических соображений; и тем более что следовать призывам, идя на поводу у откровенных врагов России. Но мы видим ту ситуацию, в которой теми или иными действиями и решениями сии деятели вольно или невольно расписались в своей русофобии и ненависти к России.
Ответить
mutabor0992
1673464841
депутат Днищев!
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
9
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
3
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
2
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
2
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
19
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
13
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
6
Все новости
Все новости
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
1
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
19
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
4
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
7
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
13
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
6
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
25
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
19
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
42
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
10
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
191
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+