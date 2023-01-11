Депутат Свищев: «УЕФА и ФИФА хотят, чтобы мы играли международные турниры. Проблема не в них»

Дмитрий Свищев, депутат Госдумы РФ, высказался о возможном возвращении России в международные футбольные турниры.

– На ваш взгляд, когда российский футбол может вернуться на международные турниры?

– Думаю, что у нас есть проблемы. Мое мнение: процесс будет долгим. Проблема не в УЕФА, ФИФА и РФС. Все эти организации хотят, чтобы мы играли. И они бы хоть завтра нас включили. Проблема в тех странах, которые не видят нас. Прежде всего, это Украина, Польша, страны Балтии. Сейчас их будет очень сложно перебороть. Мы с вами понимаем, что сегодняшняя ситуация не самая лучшая для российского футбола и для российского спорта. Поэтому мое мнение, что процесс реализации программы по перевключению российского футбола в международный затянется. Если только две важные организации – УЕФА и ФИФА – не встанут в жесткую позицию.

Приведу в пример наших коллег из Международной федерации тенниса. Сколько было крика и ора, когда наших не хотели допускать до Уимблдонского турнира. В федерации сказали: «Не хотите – значит, мы вам не дадим рейтинговые очки. И штраф наложим». В результате нас не пустили. Что получили на Уимблдонском турнире? Лишились очков, частично лишились спонсоров и еще получили штраф под миллион. И какой смысл? А все остальные организаторы турниров допускают наших спортсменов. В Америке, в Австралии. Везде наши ребята участвуют, и ничего, спокойно. А помните, что говорил Бах? «Мы не допускаем спортсменов для их безопасности». Хочу напомнить, что за безопасность спортсменов отвечают организаторы. Это их зона ответственности. Можно включить дополнительные меры безопасности и, наверное, нужно, исходя из сложной международной ситуации, и будет все нормально.

В ближайшее время должна начать функционировать рабочая группа по возвращению России в международные турниры.

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