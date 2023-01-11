«Зенит» и «Коринтианс» обменялись футболистами, CAS отклонил апелляцию РФС и другие новости дня

«Зенит» и «Коринтианс» обменялись футболистами.

Алберто покинул «Зенит». Год назад его купили за 25 миллионов – только за 4 игроков заплатили больше.

«Бразильское дарование». «Зенит» получил приоритетное право выкупа 16-летнего Педро.

CAS: «ФИФА и УЕФА пришлось отстранить Россию из-за обстоятельств, за которые клубы и игроки лично не несут ответственности».

Один из трех арбитров CAS встал на сторону России в споре с ФИФА и УЕФА.

Полное расписание матчей 1/4 финала Кубка России и трех первых туров РПЛ в весенней части сезона.

«Арсенал» близок к покупке Мудрика за 100 миллионов.

«Барселона» выплатит 8,5 миллиона Фернандесу за незаконное расторжение контракта. Он провел 17 минут за клуб.

Стала известна причина, по которой Промес пропустит первый сбор «Спартака».

Аршавин назвал единственное условие, при котором Россию вернут в международные турниры.