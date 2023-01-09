В «Химках» прокомментировали новость об уходе девяти игроков

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию, что девять игроков подмосковного клуба ищут новые команды.

«Окончательные решения пока не приняты. Контракты с этими игроками действуют до конца сезона. О каких-то глобальных изменениях в составе команды говорить преждевременно.

После подготовительных сборов тренерский штаб сформирует команду», – сказал Оленев.

«Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.

Команда набрала 12 очков в 17 турах.

С сентября химчан возглавляет Спартак Гогниев.

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