В «Химках» прокомментировали новость об уходе девяти игроков

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию, что девять игроков подмосковного клуба ищут новые команды.
«Окончательные решения пока не приняты. Контракты с этими игроками действуют до конца сезона. О каких-то глобальных изменениях в составе команды говорить преждевременно.
После подготовительных сборов тренерский штаб сформирует команду», – сказал Оленев.
- «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
- Команда набрала 12 очков в 17 турах.
- С сентября химчан возглавляет Спартак Гогниев.
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Источник: «Чемпионат»