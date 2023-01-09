Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Химках» прокомментировали новость об уходе девяти игроков

    Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию, что девять игроков подмосковного клуба ищут новые команды.

    «Окончательные решения пока не приняты. Контракты с этими игроками действуют до конца сезона. О каких-то глобальных изменениях в составе команды говорить преждевременно.

    После подготовительных сборов тренерский штаб сформирует команду», – сказал Оленев.

    • «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
    • Команда набрала 12 очков в 17 турах.
    • С сентября химчан возглавляет Спартак Гогниев.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Кухарчук расторг контракт с «Химками». Он перейдет в другой клуб РПЛ («РБ Спорт») 3
    Кухарчук прокомментировал новость, что он и еще восемь игроков «Химок» ищут новый клуб
    Девять игроков «Химок» ищут себе новые клубы (Андрей Панков) 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1407

      balam 14 минут назад

      самое время формировать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11