Овечкин установил российский рекорд НХЛ

Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин достиг отметки в 1317 матчей в лиге. Это максимум среди всех россиян в истории НХЛ.
Овечкин превзошел показатель Алексея Ковалева, у которого в НХЛ 1316 матчей.
Рекордным для Овечкина стал матч регулярного чемпионата против «Коламбуса» (1:0).
- Игрок в Вашингтоне с 2005 года.
- В 2018 году Овечкин единственный раз брал Кубок Стэнли.
- Овечкин – воспитанник «Динамо».
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Источник: «Бомбардир»