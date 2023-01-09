Овечкин установил российский рекорд НХЛ

Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин достиг отметки в 1317 матчей в лиге. Это максимум среди всех россиян в истории НХЛ.

Овечкин превзошел показатель Алексея Ковалева, у которого в НХЛ 1316 матчей.

Рекордным для Овечкина стал матч регулярного чемпионата против «Коламбуса» (1:0).

Игрок в Вашингтоне с 2005 года.

В 2018 году Овечкин единственный раз брал Кубок Стэнли.

Овечкин – воспитанник «Динамо».

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