Роналду снял 17 комнат в элитном небоскребе, «Крылья» купили воспитанника «Манчестер Сити» и другие новости

Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»

В контракте Сычевого с «Крыльями» прописаны отступные. Для «Зенита» они в пять раз меньше, чем для остальных клубов

Фанаты посоветовали тен Хагу купить в «МЮ» Мбаппе и Беллингема. В ответ он попросил денег

Роналду снял 17 комнат в элитном небоскребе Эр-Рияда

«Крылья Советов» купили воспитанника «Манчестер Сити»

ЦСКА начал работу в ОАЭ. На первой тренировке команде представили Агапова

Владельцы «ПСЖ» хотят зайти в АПЛ. Уже состоялась встреча с одним из клубов

Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича и требовали вернуть Тухеля в матче с «Сити»

Итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии

Мбаппе вступился за Зидана и ответил главе Федерации футбола Франции