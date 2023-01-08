Головин не забил пенальти, «Реал» проиграл «Вильярреалу», Мартинес возглавит сборную Португалии и другие новости

Зарема: «Спартак» зачат на народной любви, а «Зенит» – искусственно сделанный продукт».

Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года.

Ловрен ответил на обвинения в симпатиях к фашизму.

Экс-футболиста «Арсенала» арестовали за транспортировку кокаина.

Стало известно, кто возглавит сборную Португалии.

Златан заплел себе косички.

В «Пари НН» подтвердили трансфер форварда ЦСКА.

Примера. Гол Бензема не спас «Реал» от поражения от «Вильярреала» (1:2).

Дешам: «Минимум 5 игроков Франции не соответствовали уровню финала ЧМ-2022».

Рой Кин заподозрил Де Хеа в том, что он вышел на матч с «Эвертоном» выпившим.

Кубок Франции. «Монако» вылетел от клуба Лиги 2. Головин не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии.