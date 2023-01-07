Смерть Виалли, новички «Зенита», Дзюба предлагает себя клубам РПЛ и другие новости дня

Вендел думает над уходом из «Зенита». Игроком интересуется «Атлетико».

В «Коринтиансе» подтвердили возвращение Ивана из «Зенита».

«Пари НН» отказался от Дзюбы. Игрок предложил себя другим клубам РПЛ (Иван Карпов).

«Я гений». Гвардиола – о заменах в матче с «Челси».

Экс-топ-менеджер «Зенита»: «Все в Европе знают Дзюбу, а не Малкома».

Джикия – о критике Ловчева и Мостового: «Им тоже хочется кушать. Чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване».

Умер экс-форвард «Ювентуса» и «Челси» Виалли. Ему было 58 лет.

«Существо. Кто ты такой?». Экс-игрока «Зенита» Денисова раскритиковали за его поведение.

«Суп, похожий на кровь». Форвард «Урала» Влут – о самом популярном блюде в России.

Агапов – новый игрок ЦСКА. Сумма трансфера – 1,3 миллиона.

«Коринтианс» подтвердил уход двух игроков в «Зенит» в обмен на Алберто.