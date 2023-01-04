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  • «В ФИФА и УЕФА работают люди с душой и сердцем – это позволит нам найти точки соприкосновения». Чепчугов – об отстранении России

«В ФИФА и УЕФА работают люди с душой и сердцем – это позволит нам найти точки соприкосновения». Чепчугов – об отстранении России

4 января 2023, 10:31
8

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов выступил с пожеланием российскому футболу на 2023 год.

«В 2023 году желаю российским футболистам не падать духом, продолжать играть, совершенствоваться и радовать болельщиков и зрителей. Следует отметить верное решение РФС в конце прошлого года — необходимо все досконально проработать. В УЕФА и ФИФА работают люди с душой и сердцем — это позволит нам найти точки соприкосновения», — сказал Чепчугов.

  • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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Комментарии (8)
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paracetamol
1672818733
Со всей душой нас отстранили... Переходить в Азию, и дело с концом!
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Завулон new new
1672819299
Да не с душой, а с душком.
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R_a_i_n
1672821139
С душком и лицимеры там работают.
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morgan59
1672824632
Нет ни в УЕФА ни в ФИФА людей , которые работают с душой. Там без согласования с Госдепом никто ничего доброго и вразумительно в адрес России не скажет. Там разговор только один:"Мы уходим и взносы платить не будем"
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Давид59
1672830240
Вроде по этой теме комменты не давали оставлять. Но если дали, то скажу. ФИФА, УЕФА, как и все остальные ассоциации нас не хотят видеть. Как и многие мировые бренды, которые от нас уехали. Как и многие страны, которые не хотят у нас газ и нефть покупать. С чего бы всё это??? Наверное все злые. Или мировой заговор.
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lordmrv
1672835701
Серега, спасибо за пожелания. Тебе тоже всего хорошего, но не будь наивным.
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