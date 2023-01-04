«В ФИФА и УЕФА работают люди с душой и сердцем – это позволит нам найти точки соприкосновения». Чепчугов – об отстранении России

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов выступил с пожеланием российскому футболу на 2023 год.

«В 2023 году желаю российским футболистам не падать духом, продолжать играть, совершенствоваться и радовать болельщиков и зрителей. Следует отметить верное решение РФС в конце прошлого года — необходимо все досконально проработать. В УЕФА и ФИФА работают люди с душой и сердцем — это позволит нам найти точки соприкосновения», — сказал Чепчугов.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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