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    «В ФИФА и УЕФА работают люди с душой и сердцем – это позволит нам найти точки соприкосновения». Чепчугов – об отстранении России

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов выступил с пожеланием российскому футболу на 2023 год.

    «В 2023 году желаю российским футболистам не падать духом, продолжать играть, совершенствоваться и радовать болельщиков и зрителей. Следует отметить верное решение РФС в конце прошлого года — необходимо все досконально проработать. В УЕФА и ФИФА работают люди с душой и сердцем — это позволит нам найти точки соприкосновения», — сказал Чепчугов.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +838

      г.Онега 9 минут назад

      с душой и сердцем они и отстранили клубы и сборную))

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      Рейтинг: +6106

      Давид59 11 минут назад

      Вроде по этой теме комменты не давали оставлять. Но если дали, то скажу. ФИФА, УЕФА, как и все остальные ассоциации нас не хотят видеть. Как и многие мировые бренды, которые от нас уехали. Как и многие страны, которые не хотят у нас газ и нефть покупать. С чего бы всё это??? Наверное все злые. Или мировой заговор.

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      Рейтинг: +2029

      morgan59 1 час назад

      Нет ни в УЕФА ни в ФИФА людей , которые работают с душой. Там без согласования с Госдепом никто ничего доброго и вразумительно в адрес России не скажет. Там разговор только один:"Мы уходим и взносы платить не будем"

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      Рейтинг: +12588

      Алексей З 2 часа назад

      Вроде ничего особенного не сказал , но как местная публика возбудилась .
      Ребята , вы больные !!!

      2
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      Рейтинг: +11366

      R_a_i_n > Алексей З 1 час назад

      Почему?

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      Рейтинг: +12219

      DeStar > Алексей З 1 час назад

      плюсую. Сейчас нельзя говорить ничего даже нейтрального о тех кто находятся "за границей".
      нужно обязательно вставлять маты в их адрес, иначе местные взбунтуют)

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      Рейтинг: +11366

      R_a_i_n 2 часа назад

      С душком и лицимеры там работают.

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      Рейтинг: +18597

      Cleaner 2 часа назад

      ПроПИНДОСЫ там работают, а не люди с сердцем!...(((

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      Рейтинг: +440

      Завулон new new 3 часа назад

      Да не с душой, а с душком.

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      Рейтинг: +17640

      paracetamol 3 часа назад

      Со всей душой нас отстранили... Переходить в Азию, и дело с концом!

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      Рейтинг: +18597

      Cleaner > paracetamol 2 часа назад

      Наивный Вы человек...

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      Рейтинг: +2029

      morgan59 > paracetamol 1 час назад

      Для начала выходить из УЕФА.

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      Рейтинг: +281

      Стоп всем > morgan59 1 час назад

      Выходить, заходить, не падать духом, продолжать играть в междусобойчик )))
      Спасибо бункерному за это не забудь сказать.

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