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    «Бомбардир» поздравляет с Новым годом! ⛄

    Дорогие читатели «Бомбардира», редакция нашего сайта поздравляет вас с Новым годом!

    Надеемся и верим, что 2023-й принесет вам множество побед и положительных эмоций. Пусть любимые спортсмены и команды радуют вас на протяжении всего года.

    Будьте здоровы и счастливы! Мы вас любим!

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:40
    Комментарии7
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      Рейтинг: +787

      Suvorov51 10 минут назад

      Спасибо бомбардир за поздравления, я тоже поздравляю вас с Новым годом! так же поздравляю всех болельщиков нашей страны и не важно за кого вы болеете, болельщики это сила и с этим стоит считаться!

      0
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      Рейтинг: +11192

      "supermax" 40 минут назад

      с наступающим всех! счастья, радости, здоровья вам и вашим близким!

      2
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      Рейтинг: +1336

      Бомбардир 45 минут назад

      Мира вам, друзья!

      2
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      Рейтинг: +66912

      portero 1 час назад

      Спасибо "бомбардиру"!!!
      Всех с Новым годом!!!
      До встреч в 2023 году!!!

      2
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      Рейтинг: +23846

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Коллеги, с Новым годом! Радуйтесь жизни, наслаждайтесь футболом!

      3
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      Рейтинг: +2743

      волчарик 1 час назад

      Спасибо вам за возможность общаться с болельщиками других команд.От души с наступающим.

      3
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      Рейтинг: +162

      Однажды 1 час назад

      И тебя Бомбардир с Новым Годом . Спасибо за то то, что у тебя можно сказать свое слово.

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