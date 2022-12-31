«Бомбардир» поздравляет с Новым годом! ⛄

Спасибо бомбардир за поздравления, я тоже поздравляю вас с Новым годом! так же поздравляю всех болельщиков нашей страны и не важно за кого вы болеете, болельщики это сила и с этим стоит считаться!
Дорогие читатели «Бомбардира», редакция нашего сайта поздравляет вас с Новым годом!
Надеемся и верим, что 2023-й принесет вам множество побед и положительных эмоций. Пусть любимые спортсмены и команды радуют вас на протяжении всего года.
Будьте здоровы и счастливы! Мы вас любим!
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