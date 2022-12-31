«Бомбардир» поздравляет с Новым годом! ⛄

Дорогие читатели «Бомбардира», редакция нашего сайта поздравляет вас с Новым годом!

Надеемся и верим, что 2023-й принесет вам множество побед и положительных эмоций. Пусть любимые спортсмены и команды радуют вас на протяжении всего года.

Будьте здоровы и счастливы! Мы вас любим!