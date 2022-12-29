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    Глава судейского комитета РФС: «Есть арбитры, которые думают, что смогут быстро обогатиться через ставки»

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев не исключил проверки арбитров на полиграфе.

    – Практика проверки судей на полиграфе осталась в прошлом?

    Никогда не говори никогда, но мы надеемся, что показали субъектам футбола, что РФС испытывает нулевую толерантность по отношению к предвзятому судейству и договорным матчам. Мне хочется верить, что больше проверок у нас не будет.

    Вы можете видеть, что КДК и комитет по этике отстраняют арбитров и футболистов, например, за ставки. Есть арбитры, которые выбирают не путь карьеры Сергея Карасева, а думают, что смогут быстро и просто обогатиться через ставки.

    И если надо будет установить факты нарушения правил честной игры, РФС будет делать все необходимое в рамках закона.

    РФС – общественная организация, которая в рамках закона должна обеспечить честные соревнования. Никому не нравятся проверки, копание, поиск ошибок.

    Мы бы только радовались хорошим оценкам и отсутствию предпосылок к предвзятому судейству.

    Если подозрение в нарушении правил честной игры будет иметь место, то будем с этим разбираться – это наша обязанность перед общественностью, клубами и честными арбитрами.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16587

      NewLife 44 минуты назад

      Болтовня. А что сделано по борьбе с нечестным судейством в уходящем году ?

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