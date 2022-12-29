Глава судейского комитета РФС: «Есть арбитры, которые думают, что смогут быстро обогатиться через ставки»

Болтовня. А что сделано по борьбе с нечестным судейством в уходящем году ?
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев не исключил проверки арбитров на полиграфе.
– Практика проверки судей на полиграфе осталась в прошлом?
– Никогда не говори никогда, но мы надеемся, что показали субъектам футбола, что РФС испытывает нулевую толерантность по отношению к предвзятому судейству и договорным матчам. Мне хочется верить, что больше проверок у нас не будет.
Вы можете видеть, что КДК и комитет по этике отстраняют арбитров и футболистов, например, за ставки. Есть арбитры, которые выбирают не путь карьеры Сергея Карасева, а думают, что смогут быстро и просто обогатиться через ставки.
И если надо будет установить факты нарушения правил честной игры, РФС будет делать все необходимое в рамках закона.
РФС – общественная организация, которая в рамках закона должна обеспечить честные соревнования. Никому не нравятся проверки, копание, поиск ошибок.
Мы бы только радовались хорошим оценкам и отсутствию предпосылок к предвзятому судейству.
Если подозрение в нарушении правил честной игры будет иметь место, то будем с этим разбираться – это наша обязанность перед общественностью, клубами и честными арбитрами.
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