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    «Со стороны болельщиков напряженность снижается». Министр спорта Матыцин – о Fan ID

    Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с введением Fan ID на футбольных стадионах.

    – Футбольные стадионы на матчах в РПЛ сильно опустели после введения Fan ID. Как выходить из этой ситуации?

    – Я бы так однозначно не говорил, что именно введение карты болельщика привело к опустошению стадионов. Мы очень активно взаимодействуем с Министерством цифрового развития, с руководством РФС, РПЛ, с руководителями регионов.

    Считаем, что прошедший первый этап внедрения карты болельщика дал возможность в значительной мере повысить эффективность работы системы с технической точки зрения и с точки зрения оперативности сотрудников, которые занимаются оформлением карты болельщика, а также в плане профессионализма людей, которые работают при проходе на стадион.

    Надеюсь, в первые месяцы 2023 года система будет еще более усовершенствована. Для болельщиков будет доступна удаленная верификация.

    Ведь с их стороны одним из критических замечаний было то, что надо идти в МФЦ, на это надо время, хотя сейчас большое количество услуг оказывается через необходимость верификации.

    В целом со стороны болельщиков было неприятие Fan ID, но постепенно напряженность снижается.

    – В других видах спорта возможно введение Fan ID?

    – Посмотрим, насколько это будет необходимо. Опять же, всe должно решаться во взаимодействии с хоккейным, баскетбольным сообществом, с другими видами спорта.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16587

      NewLife 41 минуту назад

      Бесполезный никчемный чиновник-паразит.

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      Рейтинг: +944

      Чехов на Садовой 1 час назад

      Спецально в такое время народ драконят? Или по недомыслию? В любом случае такого деятеля надо гнать метлой поганой!

      1
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      Рейтинг: +12474

      Алексей З 1 час назад

      Хоть ссы в глаза...

      1
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      Рейтинг: +11038

      alp 1 час назад

      стадионы опустеют. а ему хоть сикай в глаза......

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