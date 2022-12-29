«Со стороны болельщиков напряженность снижается». Министр спорта Матыцин – о Fan ID

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с введением Fan ID на футбольных стадионах.

– Футбольные стадионы на матчах в РПЛ сильно опустели после введения Fan ID. Как выходить из этой ситуации?

– Я бы так однозначно не говорил, что именно введение карты болельщика привело к опустошению стадионов. Мы очень активно взаимодействуем с Министерством цифрового развития, с руководством РФС, РПЛ, с руководителями регионов.

Считаем, что прошедший первый этап внедрения карты болельщика дал возможность в значительной мере повысить эффективность работы системы с технической точки зрения и с точки зрения оперативности сотрудников, которые занимаются оформлением карты болельщика, а также в плане профессионализма людей, которые работают при проходе на стадион.

Надеюсь, в первые месяцы 2023 года система будет еще более усовершенствована. Для болельщиков будет доступна удаленная верификация.

Ведь с их стороны одним из критических замечаний было то, что надо идти в МФЦ, на это надо время, хотя сейчас большое количество услуг оказывается через необходимость верификации.

В целом со стороны болельщиков было неприятие Fan ID, но постепенно напряженность снижается.

– В других видах спорта возможно введение Fan ID?

– Посмотрим, насколько это будет необходимо. Опять же, всe должно решаться во взаимодействии с хоккейным, баскетбольным сообществом, с другими видами спорта.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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