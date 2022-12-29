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    Глава судейского комитета РФС поставил оценку арбитрам в первой части сезона

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев оценил работу арбитров в этом сезоне РПЛ.

    – Анализ работы судей в первой части сезона уже проведен? Общались ли с арбитрами, чтобы подвести итоги?

    – Нет, общение еще не состоялось – оно будет на сборе. Стараемся перед Новым годом не отмечать ни хороших, ни плохих моментов. Пусть люди отдыхают.

    По тому, как мы провели 17 туров РПЛ и шесть туров группового этапа Кубка России, можно сказать одно: с той сверхнормативной нагрузкой, которая у нас получилась впервые за очень долгое время, и с тем ограниченным количеством арбитров, которые у нас есть из‑за использования VAR, я считаю, что мы провели эту часть сезона достойно.

    Есть ошибки, в том числе и довольно серьезные, но практически по каждой из них у нас есть разумное объяснение и их причины. Это часто связано с усложненной логистикой, с усложненным графиком.

    Мы шли с опережением по качеству устранения ошибок, у нас очень хорошая динамика, но, к сожалению, в конце сентября – в октябре вернулись к динамике прошлого чемпионата.

    Мы анализировали, почему произошло столь резкое ухудшение качества и возросшее количество ошибок, и поняли, что это связано как раз с тем, что в этот момент на судей выпала сверхнагрузка, когда они судили каждые выходные и в середине недели. Арбитры, которые допускали ошибки, просто не успевали готовиться к матчам.

    – Больше «физика» или психология?

    – Думаю, больше психология, хотя «физика», конечно, связана с психологией. Просто недостаток подготовки, который, объективно, был. С одной стороны, мы не хотим вешать себе медаль на грудь за то, что прошли сложный график, но «четверку» за арбитраж, думаю, поставить можно.

    Если бы у нас были 17 туров чемпионата и обычный формат Кубка с таким большим количеством ошибок, можно было бы признать работу арбитров в этой части сезона только удовлетворительной, поскольку положительной динамики нет.

    Однако, если учесть то, что мы сохранили среднее качество судейства в более сложных условиях, то мы сделали полшага вперед.

    Подчеркну, что окончательные выводы мы будем делать только по окончании чемпионата, поскольку никого глобально не интересует, что произошло в 17‑м туре. Всех интересует 30‑й тур, финал Кубка и качество судейства на протяжении всего этого времени.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12474

      Алексей З 2 часа назад

      Каки везде у нас , сплошная ложь.
      Практически в каждом туре скандалы, но нам рассказывают про положительную динамику.

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