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РФС перенес голосование по выходу из УЕФА, Гакпо перешел в «Ливерпуль» и другие новости

28 декабря 2022, 01:02

РФС перенес голосование по выходу из УЕФА и переходу в Азию.

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Источник: «Бомбардир»
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