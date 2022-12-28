РФС перенес голосование по выходу из УЕФА, Гакпо перешел в «Ливерпуль» и другие новости

РФС перенес голосование по выходу из УЕФА и переходу в Азию.

«Челси» предложил больше 120 миллионов за лучшего молодого игрока ЧМ-2022.

Сын Роналду перешел из академии «Манчестер Юнайтед» в «Реал».

ЦСКА согласовал трансфер экс-защитника «Спартака». В ближайшие дни будет медосмотр.

Тренер «ПСЖ» Гальтье встал на защиту Месси. Его критиковали за празднование после победы на ЧМ-2022.

Жена Глушакова выложила фото в купальнике.

Кокорин опубликовал фото с Ургантом с мероприятия в Дубае.

РФС должен выполнить три условия, чтобы перейти из УЕФА в Азию.

«Из человека с железными яйцами превратился в истеричку». Губерниев назвал главное разочарование года.

ПСВ объявил о переходе Гакпо в «Ливерпуль». Это рекордный трансфер для голландского клуба.