Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кавазашвили: «Алкоголь для футболистов – это нормально. Я часто перебирал с крепким»

    Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, должны ли футболисты употреблять алкоголь.

    «Я живой человек, поэтому пью столько алкоголя, сколько требует мой организм. Крепкие напитки с детства не особо нравились, но бывало, что перебирал с ними – это было очень серьезное испытание для меня. В подобных мероприятиях я больше не участвую.

    Если садишься за праздничный стол, особенно на Новый год, водку никто не пьет, все пьют шампанское – я так сужу по себе. Ты пьешь шампанское, потому что этот напиток – олицетворение жизни, эти брызги, газ – наслаждение! Настроение поднимается, и все это бьет в мозги, появляется новогоднее настроение.

    От традиций уходить нельзя. Так что футболисты и алкоголь – это нормально, напиток не помешает игроку в карьере.

    Человек и футболисты – одно и то же, они же не от зверей произошли – две ноги, две руки и мозг есть. У всех голова работает в зависимости от их воспитания. Каждый делает то, что им велит сердце и душа.

    Я могу назвать 50 имен из нынешних футболистов, с кем готов был бы выпить за одним столом. Я бы поднял тост за здоровье нашего футбола. Я хотел бы выпить с Александром Алаевым, Никитой Павловичем Симоняном, а также с Евгением Мележиковым.

    У меня много добрых друзей, готов выпивать с ними на январских праздниках, до старого Нового года. Будем вместе праздновать», – заявил Кавазашвили.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Мы все тогда просто обалдели». Кавазашвили назвал ошибку Федуна 1
    Кавазашвили: «Дзюбе заканчивать надо. И не мучить ни себя, ни других» 4
    Кавазашвили: «Россия ничего не боится! Найдeм друзей, которые нас понимают и поддерживают» 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5224

      neim 59 минут назад

      " Я часто перебирал с крепким " ...
      Похоже и сейчас не забываешь это дело )))..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11