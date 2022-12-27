Кавазашвили: «Алкоголь для футболистов – это нормально. Я часто перебирал с крепким»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, должны ли футболисты употреблять алкоголь.

«Я живой человек, поэтому пью столько алкоголя, сколько требует мой организм. Крепкие напитки с детства не особо нравились, но бывало, что перебирал с ними – это было очень серьезное испытание для меня. В подобных мероприятиях я больше не участвую.

Если садишься за праздничный стол, особенно на Новый год, водку никто не пьет, все пьют шампанское – я так сужу по себе. Ты пьешь шампанское, потому что этот напиток – олицетворение жизни, эти брызги, газ – наслаждение! Настроение поднимается, и все это бьет в мозги, появляется новогоднее настроение.

От традиций уходить нельзя. Так что футболисты и алкоголь – это нормально, напиток не помешает игроку в карьере.

Человек и футболисты – одно и то же, они же не от зверей произошли – две ноги, две руки и мозг есть. У всех голова работает в зависимости от их воспитания. Каждый делает то, что им велит сердце и душа.

Я могу назвать 50 имен из нынешних футболистов, с кем готов был бы выпить за одним столом. Я бы поднял тост за здоровье нашего футбола. Я хотел бы выпить с Александром Алаевым, Никитой Павловичем Симоняном, а также с Евгением Мележиковым.

У меня много добрых друзей, готов выпивать с ними на январских праздниках, до старого Нового года. Будем вместе праздновать», – заявил Кавазашвили.

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