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    Дюков: «При новом лимите россияне стали больше играть»

    Президент РФС Александр Дюков оценил действие нынешнего лимита на легионеров в РПЛ.

    • Сейчас в заявку на сезон клубы вправе вносить не более 13 иностранцев, из которых одновременно на поле могут находиться не более 8 игроков.
    • Также обязательным правилом является включение в заявку не менее 12 воспитанников клуба.
    • В 2022 году ряд легионеров покинули РПЛ, воспользовавшись правом ФИФА.

    – Новый лимит на легионеров себя оправдал?

    – Рано делать выводы. Давайте дождемся завершения сезона, после этого подведем итоги. На данный момент мы видим, что выросли количество россиян в заявке и их игровое время, несмотря на этот лимит. Радует, что наши молодые игроки получают больше времени на поле.

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    Источник: «РБ Спорт»

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