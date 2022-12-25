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Дюков: «При новом лимите россияне стали больше играть»

25 декабря 2022, 14:07
1

Президент РФС Александр Дюков оценил действие нынешнего лимита на легионеров в РПЛ.

  • Сейчас в заявку на сезон клубы вправе вносить не более 13 иностранцев, из которых одновременно на поле могут находиться не более 8 игроков.
  • Также обязательным правилом является включение в заявку не менее 12 воспитанников клуба.
  • В 2022 году ряд легионеров покинули РПЛ, воспользовавшись правом ФИФА.

– Новый лимит на легионеров себя оправдал?

– Рано делать выводы. Давайте дождемся завершения сезона, после этого подведем итоги. На данный момент мы видим, что выросли количество россиян в заявке и их игровое время, несмотря на этот лимит. Радует, что наши молодые игроки получают больше времени на поле.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (1)
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TOMSON
1671971782
Наши чиновники это всегда нечто… те у нас из-за ногого лимита больше отечественных игроков играть стало? А я думал спец операция там, разрешили уезжать без согласия клубов и тд
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