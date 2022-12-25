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    Сборная Медиалиги может сыграть на зимнем турнире РПЛ. Известно, кто будет тренером

    Футболист медийной команды «Броук Бойз» Райзен сообщил, что Медиалига может поучаствовать в зимнем турнире РПЛ, который состоится в ОАЭ.

    «Сборная МФЛ должны сыграть в Дубае с командами РПЛ. Лига сейчас это согласовывает.

    Возможно, сборная МФЛ сыграет с одной из команд РПЛ. Сборную возглавит Дмитрий Викторович Кузнецов, если все получится», – сказал Райзен.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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