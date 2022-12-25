Сборная Медиалиги может сыграть на зимнем турнире РПЛ. Известно, кто будет тренером

Футболист медийной команды «Броук Бойз» Райзен сообщил, что Медиалига может поучаствовать в зимнем турнире РПЛ, который состоится в ОАЭ.

«Сборная МФЛ должны сыграть в Дубае с командами РПЛ. Лига сейчас это согласовывает.

Возможно, сборная МФЛ сыграет с одной из команд РПЛ. Сборную возглавит Дмитрий Викторович Кузнецов, если все получится», – сказал Райзен.

Зимний кубок РПЛ пройдет с 1 по 11 февраля 2023 года.

Участники турнира – «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

РПЛ возобновится в марте.

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