Сборная Медиалиги может сыграть на зимнем турнире РПЛ. Известно, кто будет тренером

Футболист медийной команды «Броук Бойз» Райзен сообщил, что Медиалига может поучаствовать в зимнем турнире РПЛ, который состоится в ОАЭ.
«Сборная МФЛ должны сыграть в Дубае с командами РПЛ. Лига сейчас это согласовывает.
Возможно, сборная МФЛ сыграет с одной из команд РПЛ. Сборную возглавит Дмитрий Викторович Кузнецов, если все получится», – сказал Райзен.
- Зимний кубок РПЛ пройдет с 1 по 11 февраля 2023 года.
- Участники турнира – «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».
- РПЛ возобновится в марте.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого