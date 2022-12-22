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Смерть футболистки ЦСКА, Роналду прибыл в Саудовскую Аравию, «ПСЖ» продлит Месси и другие новости

22 декабря 2022, 00:54

Червиченко: «Роналду – черт. Если он и поздравит Месси, то не от души, а ради пиара».

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Стала известна речь Мбаппе в перерыве финала ЧМ-2022.

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Стала известна причина смерти 17-летней футболистки ЦСКА.

Источник: «Бомбардир»
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