Смерть футболистки ЦСКА, Роналду прибыл в Саудовскую Аравию, «ПСЖ» продлит Месси и другие новости

Червиченко: «Роналду – черт. Если он и поздравит Месси, то не от души, а ради пиара».

«Главный мудак в мире футбола». Рами жестко раскритиковал вратаря Аргентины Мартинеса.

В «Индепендьенте» подтвердили трансфер форварда Камбиндо в «Локомотив».

Казахстанский журналист: «Эшуорт занимается в «Спартаке» впариванием знакомых игроков и рубит с этого процент».

Роналду прибыл на переговоры с «Аль-Насром».

Месси и «ПСЖ» договорились о продлении контракта (Фабрицио Романо).

Жена Ионова выложила фото из отпуска в купальнике.

Миллер и Медведев посетили Бразилию, чтобы встретиться с коллегами из «Коринтианса» и «Палмейраса».

Пиняев: «Пусть «Зенит» выигрывает РПЛ каждый год – мне без разницы».

Стала известна речь Мбаппе в перерыве финала ЧМ-2022.

Стало известно, почему Сычевой выбрал «Крылья Советов», а не в «Зенит».

Стала известна причина смерти 17-летней футболистки ЦСКА.