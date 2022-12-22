Смерть футболистки ЦСКА, Роналду прибыл в Саудовскую Аравию, «ПСЖ» продлит Месси и другие новости

Червиченко: «Роналду – черт. Если он и поздравит Месси, то не от души, а ради пиара».
«Главный мудак в мире футбола». Рами жестко раскритиковал вратаря Аргентины Мартинеса.
В «Индепендьенте» подтвердили трансфер форварда Камбиндо в «Локомотив».
Казахстанский журналист: «Эшуорт занимается в «Спартаке» впариванием знакомых игроков и рубит с этого процент».
Роналду прибыл на переговоры с «Аль-Насром».
Месси и «ПСЖ» договорились о продлении контракта (Фабрицио Романо).
Жена Ионова выложила фото из отпуска в купальнике.
Миллер и Медведев посетили Бразилию, чтобы встретиться с коллегами из «Коринтианса» и «Палмейраса».
Пиняев: «Пусть «Зенит» выигрывает РПЛ каждый год – мне без разницы».
Стала известна речь Мбаппе в перерыве финала ЧМ-2022.
Стало известно, почему Сычевой выбрал «Крылья Советов», а не в «Зенит».
Стала известна причина смерти 17-летней футболистки ЦСКА.