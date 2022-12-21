Малкин вышел на второе место в списке бомбардиров-россиян НХЛ

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин помог команде победить в матче НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2). Он сделал счет 1:1.

Теперь у Малкина 1179 баллов в НХЛ по системе «гол+пас». Это второе место в списке российских бомбардиров НХЛ (столько же у Сергея Федорова). Больше очков только у Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталс» (1445).

36-летний Малкин играет в Питтсбурге с 2006 года.

Игрок – воспитанник магнитогорского хоккея.

Малкин – 2-кратный чемпион мира, 3-кратный обладатель Кубка Стэнли.

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